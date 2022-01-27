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Стрельба в Днепре: рапорт об отставке командующего НГУ передали президенту

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр внутренних дел Денис Монастырский поддержал решение командующего Национальной гвардии Николая Балана об отставке. Его рапорт передадут президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД Украины.

"Это поступок настоящего офицера. Рапорт Николая Балана мною будет поддержан и направлен президенту Украины для принятия решения", - цитирует заявление Монастырского пресс-служба МВД.

Отмечается, что исполняющим обязанности командующего Нацгвардии могут назначить заместителя Балана генерал-лейтенанта Юрия Лебедя. Соответствующее представление также будет внесено на рассмотрение президента.

Напомним, днем 27 января Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре. Также он отстранил командование полка, где произошла трагедия.

Отметим, сегодня около 04:00 в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" нацгвардеец Аретм Рябчук расстрелял из автомата караул военнослужащих Нацгвардии.

Все подробности расстрела военных в Днепре - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийМинистерство внутренних дел УкраиныНацгвардия