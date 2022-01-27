Стрілянина в Дніпрі: рапорт про відставку командувача НГУ передали президенту

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтримав рішення командувача Національної гвардії Миколи Балана про відставку. Його рапорт передадуть президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент комунікацій МВС України .

Зазначається, що виконувачем обов'язків командувача Нацгвардії можуть призначити заступника Балана генерал-лейтенанта Юрія Лебедя. Відповідне подання також буде внесено до розгляду президента.

"Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано та направлено президенту України для ухвалення рішення", - цитує заяву Монастирського пресслужба МВС.

Нагадаємо, вдень 27 січня Микола Балан подав у відставку через розстріл військових у Дніпрі. Також він усунув командування полку, де сталася трагедія.

Зазначимо, сьогодні близько 04:00 у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв з автомата варту військовослужбовців Нацгвардії.

Усі подробиці розстрілу військових у Дніпрі - у матеріалі РБК-Україна.