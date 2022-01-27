Командующий Нацгвардии подал в отставку из-за расстрела в Днепре       

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре. Он также отстранил командование полка, в котором произошел трагический инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге в Днепре.

"С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии", - заявил Балан. Он также уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране "Южмаша", чтобы они не могли влиять на расследование.