Стражи карантина: как усилилось влияние МВД на фоне борьбы с коронавирусом

Структуры под МВД получили сверхполномочия (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Министерство внутренних дел оказалось едва ли не главным органом по борьбе с коронавирусом в Украине. Правоохранители получили широкие полномочия по контролю за соблюдением карантинных мер.

Параллельно с поимкой преступников силовики теперь занимаются удалением "лишних" пассажиров из транспорта и покупателей из магазинов. Как МВД получило новые функции и злоупотребляют ли ими силовики – в материале РБК-Украина.

Практически все силовые органы, задействованные в борьбе с коронавирусом, на данный момент курирует Министерство внутренних дел. Пограничники, встречающие соотечественников, которые массово возвращаются в Украину, – это "первый рубеж". Он должен отсечь основную группу риска с повышенной температурой и другими симптомами COVID-19.

Полицейские и нацгвардейцы, в свою очередь, в усиленном режиме следят, чтобы граждане в городах не нарушали условий самоизоляции, например, не пользовались общественным транспортом и соблюдали количественное ограничение в магазинах. Спасатели, также входящие в структуру МВД, занимаются проверкой и дезинфекцией помещений, в которых находились зараженные люди.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все еще считает введенные меры безопасности недостаточными. По его мнению, необходимо ввести "тотальный карантин" и запретить всем гражданам выходить на улицу без крайней необходимости. Правда, при этом публично министр заявляет, что не поддерживает идею о введении чрезвычайного положения.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", – отметил он.

На следующий день после этого заявления, 25 марта, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и выделил МВД дополнительно 140 млн гривен для борьбы с вирусом. Также по итогу заседания Аваков сообщил, что полиция получит полномочия по принудительной госпитализации больных COVID-19 и сможет отслеживать их местоположение.

Несмотря на то, что на данном этапе власть отказалась от введения жестких мер, расширение полномочий силовиков во время пандемии, по мнению юристов, может в ряде случаев привести к злоупотреблениям.

Антивирусный дозор

Расширенные полномочия правоохранителей для борьбы с вирусом законодательно закрепила Верховная рада 17 марта. Учитывая, что население массово игнорирует жесткие требования самоизоляции, власть решила перейти от настойчивых просьб к суровому наказанию провинившихся.

Так, решено ввести уголовную и административную ответственность за нарушение установленных местными властями правил нахождения на карантине. Теперь нарушителю, например, торгующему на рынке продавцу, грозит штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Для чиновников штраф может достигать 170 тысяч гривен.

Если несоблюдение правил карантина привело к распространению болезни, нарушитель может сесть в тюрьму на три года. В случае гибели людей – и на восемь лет. Составлять админпротоколы и расследовать уголовные дела данной категории поручено органам Национальной полиции.

При этом даже введение крупных штрафов и угроза тюремного заключения не остановили немалое количество украинцев, желающих провести солнечные мартовские дни не в собственной квартире, а в парках и прогулочных зонах.

Зафиксированы даже случаи, когда мамы гуляли с детьми на закрытых детских площадках, огороженных заградительными лентами. Многие, преимущественно не сетевые, магазины особенно в спальных районах также решили игнорировать установленное правило об ограничении количества посетителей.

Для контроля над соблюдением противоэпидемических мер на улицы вышло около 14,7 тысяч полицейских и почти 2,5 тысячи нацгвардейцев. Кроме того, чтобы присматривать за пассажиропотоком в общественном транспорте Киева, власть подключила общественное формирование "Муниципальная варта".

За время карантина правоохранители составили более 1,5 тысячи протоколов на нарушителей и открыли с десяток уголовных производств. В том числе и на больного COVID-19 из Житомира, который скрыл факт заболевания и занимался обеспечением перелета группы туристов в Австрию и обратно.

Протоколы полиция передает для рассмотрения в суды, которые хоть и ограничили свою работу на время карантина, но остановить ее полностью не могут по законодательству.

Уже 20 марта Шевченковский суд столицы оштрафовал на 17 тысяч гривен торговку овощами и фруктами, которая не прекратила свою деятельность вопреки запрету. Аналогичный штраф получила продавщица магазина рыболовецких снастей в Славянске Донецкой области.

В то же время достаточно часто суды отказываются штрафовать нарушителей карантина. В Сумах судья не захотел наказывать сотрудниц нескольких магазинов, отметив, что незаконная работа торговой точки во время карантина – ответственность владельца, а не наемного работника.

Также около 200 протоколов полицейские составили и на водителей общественного транспорта, которые возили в салоне более 10 человек. В данной ситуации нарушение фиксируется именно в отношении водителей, которые непосредственно нарушают правила перевозки, установленные на период чрезвычайной ситуации. Пассажиры под ответственность не подпадают.

При этом в интернете уже появилось несколько видеороликов о том, как правоохранители применяют силу, чтобы или не допустить "лишних" пассажиров в транспорт или же выкинуть их из него. И выкинуть, в данном случае, это не просто фигура речи.

В Министерстве юстиции считают, что расширение функций правоохранителей в борьбе с коронавирусом оправданно и в большинстве своем явных нарушений со стороны полиции нет.

"Я бы не говорила, что на сегодняшний день увеличились права правоохранителей, у них, скажем так, увеличились обязанности и полномочия в регуляции и контроле того, соблюдают ли предприятия, учреждения, организации и люди условия карантина… Я думаю, что это не нарушение прав человека, а скорее на сегодня это единственное условие сохранения человеческих жизней", – сказала РБК-Украина заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Тогда как адвокаты более осторожны в оценках происходящего. Мол, когда полицейские только контролируют соблюдение введеных в стране ограничений, своих полномочий они не превышают.

"Однако, если сотрудники полиции применяют меры физического воздействия к нарушителям таких ограничений, тогда каждый конкретный случай должен быть рассмотрен в отдельном порядке на предмет превышения полномочий, в частности, необходимости и целесообразности использования физической силы", – указывает Константин Кривенко, адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры".

Скрытое чрезвычайное положение

Министерство внутренних дел, несмотря на уже введенные меры, рапортует о необходимости усиления контроля за гражданами. При этом речь идет не о введении режима чрезвычайного положения, тянущего за собой правовые последствия, а о точечном усилении контроля или ограничении ряда прав и свобод граждан.

"Карантин нужен, чтобы люди перестали контактировать друг с другом и не стали переносчиками вируса. Для этого нужно ограничение их передвижения и свободы общения. Если взять за 100% полный карантин, когда никто ни с кем не общается, то у нас он примерно на 50-60%... Мы остановились на полпути", – объясняет логику министерства замглавы ведомства Антон Геращенко.

Особо тщательно, по его мнению, следует контролировать соблюдение условий самоизоляции гражданами Украины, которые вернулись из-за границы.

"Мы будем обращаться к сотовым операторам по необходимости, мы будем обращаться к банковской сфере… Потому что вы обязаны находиться дома для того, чтобы сохранить здоровье ваших близких", – сказал он.

В то же время, Аваков опроверг слова своего заместителя, отметив, что полиция готова отслеживать по телефону перемещение человека, но пока не будет этого делать. По его словам, это возможно лишь в случае введения чрезвычайного положения.

Кроме того, начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко прямо высказался за введение комендантского часа в столице. Юристы указывают на крайне сомнительную законность таких инициатив. По их мнению, сейчас нет оснований для ограничения передвижения граждан.

"Касательно прав граждан на свободу передвижения, то на сегодняшний день это право никем не ограничивается. Ограничения на проезд в общественном транспорте введены для недопущения распространения вирусной инфекции, а пешее передвижение или использование личного транспорта никем на сегодняшний день не ограничено, поэтому нельзя говорить о нарушении права на свободу передвижения", – констатирует адвокат Кривенко.

Он также подчеркивает, что без введения чрезвычайного положения невозможно введение комендантского часа. С ним согласен бывший сотрудник правоохранительных органов, а ныне адвокат международной юридической фирмы "DLA Piper" Артем Крикун-Труш. Он уточняет, что действия власти должны соответствовать режиму чрезвычайной ситуации, который введен с 25 марта, а не чрезвычайного положения.

"Чрезвычайная ситуация – это облегченный режим, который не предусматривает ограничения конституционных прав и свобод и вводится с целью координации действий власти. Но сейчас мы наблюдаем несоответствие карантинных мер введенному режиму. Это касается и действий правоохранителей", – говорит юрист.

Крикун-Труш указывает на существенное усиление общественного порядка, введение полицейских проверок на остановках и в магазинах, патрулирование общественного транспорта нарядами силовиков.

"Де-факто, мы уже в условиях чрезвычайного положения, хоть оно и не введено юридически, потому что наши права и свободы уже существенно ограничивают. Такое усиление контроля общественного порядка, а тем более, введение комендантского часа, возможно только при условии чрезвычайного положения, которое временно вводится указом президента Украины и утверждается парламентом", – резюмирует адвокат.

С начала марта этого года постреволюционная, переживающая длительную войну Украина столкнулась с новым вызовом. "Закрытие" страны на карантин вероятнее всего вызовет тяжелые экономические последствия и, соответственно, рост преступности. На фоне этого вырастает и без того немалое влияние МВД как государственного органа.

Пандемия коронавируса и необходимость жестких решений сделали практически безальтернативной некогда скандальную инициативу полиции "подчиняйся, а потом обжалуй". В текущей ситуации исключительно на откуп руководителей силового ведомства отдается решение непростой дилеммы: как не нарушить права человека, пытаясь сохранить жизнь ему и окружающим.