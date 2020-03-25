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Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 13:32
Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство приняло такое решение в ходе заседания 25 марта

Кабинет министров Украины продлил карантин в связи с пандемией коронавируса. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 25 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, карантин продлен еще на 30 дней - до 24 апреля.

При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления", - заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее пресс-секретарь министра здравоохранения Артем Дехтяренко заявил, что сегодня Кабмин примет решение относительно режима, который будет действовать в Украине в связи с противодействием коронавирусу. По словам пресс-секретаря, все это делается с целью локализовать вирус и минимизировать его распространение. "Правительство изучает различные варианты. И введение чрезвычайного положения и расширение чрезвычайной ситуации на всю страну и продление карантина", - отметили в министерстве.

Как писало РБК-Украина, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине: в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. Также он отмечал, что будет настаивать на введение полного карантина в Украине.

Шмыгаль: Кабмин рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине Чрезвычайное положение или продление карантина: Кабмин рассматривает варианты ограничений
Новости Украины Кабинет Министров Украиныкарантинчрезвычайные ситуацииКоронавирус
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