Вирус бедности: чем Украине грозит закрытие бизнеса на карантин

Доходы украинцев упадут из-за карантина (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Меры, которые государство принимает против распространения коронавируса, вызывают у граждан и бизнеса больше опасений, чем сама болезнь. Чиновники руководствуются принципом, что лучше пересидеть дома без денег, чем ждать повторения в Украине итальянского сценария эпидемии.

За последние недели в стране закрылись рестораны, кафе, непродуктовые магазины, в крупных городах остановлен общественный транспорт. Отменены все концерты и спортивные соревнования, закрыты границы и, по сути, парализована работа туристической отрасли.

В Минздраве и МВД считают, что этого недостаточно, а потому настаивают на ужесточении карантина, вплоть до введения ЧП. Бизнес же опасается, что дальнейшие шаги государства приведут к закрытию предприятий, а потом – к росту безработицы и преступности. И, в конечном счете, даже это не остановит эпидемию. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Пандемия коронавируса навредит мировой экономике больше, чем кризисы последних десятилетий. В 2020 году спад будет таким же или даже больше, чем после финансового кризиса 11 лет назад, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева. На восстановление странам потребуется несколько лет, считает глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа.

Ключевая проблема, так или иначе, сводится к тому, что правительства по всему миру даже не могут оценить, сколько им потребуется средств для борьбы с уже растущей безработицей и реанимации малого и среднего бизнеса. К тому же до сих пор не ясно, когда темпы заражения пойдут на спад.

Украина, едва успев нащупать макроэкономическую стабильность, рискует с головой уйти в новый кризис, выйти из которого будет гораздо сложнее, чем странам ЕС. Дело в том, что Евросоюз готов вливать десятки миллиардов евро в наиболее пострадавшие от коронавируса экономики. У нас же такого запаса прочности нет.

Паника в Facebook

Масштабы пандемии в Украине пока меньше, чем во многих западных странах. Тогда как меры, которые применяют власти у нас, существенно жестче. А в последние дни от чиновников и вовсе звучат призывы еще больше ужесточить карантин, вплоть до введения чрезвычайного положения. На этом настаивает министр здравоохранения Илья Емец, в этом его поддерживает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Главная цель, которую ставят сторонники этой идеи, – ограничить передвижение граждан, тем самым не дав вирусу распространяться быстрее. Какие ограничения последуют после введения ЧП – неизвестно. Все детали должны быть выписаны в указе президента. К слову, в понедельник, 23 марта, вечером премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ЧП пока нет необходимости.

Но призывы политиков, по сути, свернуть экономику явно не добавляют оптимизма. "Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем", – заявлял в субботу Арсен Аваков.

Примерно в это же время Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства начало формировать список так называемой критической инфраструктуры, сфер деятельности, которые продолжат работать на период карантина. Но избирательный подход вызвал волну критику и опасений со стороны бизнеса.

Даже экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что "во время кризиса экономика должна работать", а "массовая остановка предприятий государством – это самоубийство для экономики".

После этого чиновники были вынуждены оправдываться. "Мы не планируем останавливать экономику. Ограничение пока планируются на том же уровне, которые и были на сегодня: сфера услуг (ТРЦ, рестораны (кроме на вынос), туристические (поездки, - ред.), кинотеатры)", – сообщила в Facebook замминистра экономики Светлана Панаиотиди.

Уже в понедельник советник Кабмина по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что подход изменен: вместо тех, кто сможет работать, будет список тех сфер, которые придется ограничить. И пока, по его словам, не планируется больше ограничений по сферам деятельности, чем уже введено.

После череды заявлений чиновников группа бизнес-ассоциаций единым фронтом выступила со своим набором требований, рекомендаций и просьб к власти. К опубликованному в понедельник заявлению присоединились Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), "Спілка українських підприємців", IT Ukraine, Федерация работодателей, Украинский клуб аграрного бизнеса и другие.

Борясь с распространением вируса, государству следует максимально сохранить каналы сбыта для бизнеса, считают в этих ассоциациях. Остановка большинства компаний приведет к тому, что миллионы украинцев потеряют работу, а бюджет – большую часть доходов. Это чревато негативными социальными последствиями, следует из их заявления.

"Большое количество людей, не имея накоплений и потеряв средства к существованию, от отчаяния может выйти на улицу с протестами, а финансовых и организационных ресурсов для борьбы с вирусом у государства станет намного меньше", – уверены в бизнес-сообществе.

Эффект домино для экономики

Бизнес опасается, что в ближайшее время власти предпримут более жесткие действия по части карантина и, возможно, даже введут чрезвычайное положение, пояснил РБК-Украина председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник. Изначальный план Минэкономики о формировании списка критической инфраструктуры, по его мнению, был первым этапом подготовки к закрытию предприятий.

"Но мне кажется, что сегодня нас услышали. Вчера создавался реестр предприятий критической инфраструктуры с точки зрения того, что кто попадет в реестр, тот и работает. Сегодня Минэкономики изменило модель. Они пошли по модели, которую мы предлагали изначально: давайте посмотрим, что можно ограничить с точки зрения карантина, начиная от перетока людей из региона в регион (особенно там, где есть вспышки вируса) и локализации экономической активности", – объясняет руководитель ФРУ.

Украина не может себе позволить такие радикальные шаги как массовая остановка предприятий, поскольку это нарушит множество производственных цепочек. И удар будет гораздо сильнее, чем страна сможем перенести, соглашается специалист отдела продаж долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital Сергей Фурса.

"Как и в любом финансовом кризисе случается коллапс, и дальше идет эффект домино. И заранее его предсказать невозможно. Точно так же, если вы ставите на удержание всю экономику, дальше начнется эффект домино", – рассуждает собеседник.

По мнению Фурсы, "сильная сторона" Украины в данном случае как раз в том, что те сектора услуг, которые уже ограничены, имеют невысокий вклад в экономику. Тогда как основную экспортную выручку приносят аграрии, сектор IT и металлурги.

"Если мы начнем все ограничивать, это ударит по всем этим секторам, и выльется в огромные экономические проблемы, которые будут стоить для здоровья гораздо больше, чем урон от коронавируса. Карантин нужен, он сдерживает распространение вируса. Но если он повсеместный, он приводит к росту безработицы, а как результат – преступности и насилия, что уже действительно стоит жизней", – полагает Фурса.

И что важно: бизнес уже ощущает последствия от введенных ограничений. Как пояснил Дмитрий Олейник из ФРУ, практически все предприятия, входящие в их организацию, перевели на удаленный, домашний режим работы офисный и административный персонал.

"Даже инженерно-конструкторский персонал, не задействованный в прямом производстве, работает удаленно. Сократились инвестиционные программы, люди, которые были задействованы в запуске новых проектов, также находятся в удаленном режиме работы", - уточнил Олейник.

Пока непонятно, как долго продлится и насколько болезненным для бизнеса окажется этот удар, говорит исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко. Дальнейшие резкие и эмоциональные действия со стороны власти могут привести к тому, что от экономического кризиса и экономического голода украинцы пострадают больше, чем, собственно, от самого заболевания.

"Непонятно сколько этот марафон придется бежать – две недели или будет больше, несколько месяцев. Даже крупные корпорации, большие предприятия не могут до конца просчитать для себя негативный эффект. Что тогда уже говорить о мелких и средних. Они могут закрыться и уже вообще не ожить после таких потрясений", – считает Деревянко.

Ключевыми вызовами, наряду с распространением COVID-19, бизнес считает кризис на международных финансовых рынках, отсутствие сотрудничества с МВФ и угрозу дефолта, пояснил в комментарии РБК-Украина президент Американской торговой палаты в Украине (ACC) Андрей Гундер.

В нынешних условиях более половины компаний, которые на прошлой неделе опросила ACC, планируют поддерживать численность персонала и даже нанимать новый. Но почти четверть компаний готовит сокращения, уточнил он.

"Бизнес низко оценил эффективность налоговых мер, мероприятий по внедрению ответственности за несоблюдение режима карантина, меры по ограничению общественного транспорта и таможенных мероприятий", – отметил Гундер.

При этом, по его словам, наиболее эффективными действиями правительства по борьбе с распространением коронавируса бизнес назвал разрешение осуществлять банковскую и страховую деятельность, а также разрешение торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены и работу аптек.

Социальный фактор

Блокировка или полная остановка экономики чревата тем, что государству неоткуда будет пополнять запас для выплат безработным или поддержки системы здравоохранения, уверена исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

"Украина со своими государственным бюджетом не может состязаться с такими серьезными экономиками, как в Китае, Великобритании или США. С одной стороны, необходимо снизить влияние коронавируса на людей, уберечь как можно больше граждан. И бизнес в этом заинтересован. Но если же полностью остановить экономику, то возникает большой вопрос, а остановит ли такой шаг вирус? Поднять экономику с лежачего состояния будет невероятно сложно", - уверена Анна Деревянко.

К тому же закрытие бизнеса и сокращение налоговых поступлений едва ли позволит правительству выполнить план по компенсациям для тех, кто остался без средств к существованию на период карантина и компенсировать населению часть расходов на коммунальные услуги. С этим соглашается большинство опрошенных экспертов.

"Когда останавливается 3% экономики, у государства могут быть возможности для компенсаций. Но когда останавливается 90% экономики, такой возможности у государства не будет. И потом перезапустить экономику возможности не будет", – уверен Дмитрий Олейник.

Не стоит забывать, что именно бизнес оказывает поддержку государству, помогая с закупками необходимых препаратов и медицинского оборудования, говорит Олейник. Предприятия сотрудничают с опорными больницами в регионах, в том числе и по части закупки аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

"Особое наше внимание к врачам. Сейчас планируется создание региональных фондов доплат врачам. Закупаем все, что касается защиты для их работы: костюмы, очки, маски, перчатки", – рассказал руководитель ФРУ.

Союзник в лице МВФ

Став на путь борьбы с пандемией, Украина запросила о дополнительной финансовой поддержке МВФ. По мнению Сергея Фурсы, в текущих условиях Фонд согласует правительству увеличение бюджетного дефицита, возможно, даже в два раза – условно до 5% ВВП.

"Это путь, по которому сейчас идут все страны мира, это путь, который рекомендуют экономисты, и потому это – естественный путь. Важно понимать, что увеличение дефицита происходит для того, чтобы поддержать тех, по ком сильнее всех бьёт этот кризис. Государство должно поддержать тех, кто может остаться без источников существования в результате ограничительных мер, которые вводит само государство", – считает эксперт Dragon Capital.

Поддержка бизнеса, по его мнению, должна быть направлена на то, чтобы предприятия могли сохранять рабочие места и платить зарплаты, чтобы быстрее выйти из этого кризиса. Но при этом, по мнению собеседника, власти не стоит идти популистическим путем, например, увеличивая пенсии, когда для этого нет ресурса.

"Потеряв доходы, люди начнут меньше потреблять, что также сильно ударит по экономике. Важно, чтобы тот небольшой объем средств, который мы получим, и который нам согласует МВФ, был потрачено с умом и именно на тех, кто много потеряет", – говорит Фурса.