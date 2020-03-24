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Крищенко об ужесточении карантина: запрет выходить на улицу ночью помог бы в борьбе с мародерством

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 20:58
Крищенко об ужесточении карантина: запрет выходить на улицу ночью помог бы в борьбе с мародерством
Фото: Андрей Крищенко (npu.gov.ua)

Ограничения вводятся не только для изоляции людей, но и для борьбы с преступностью

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко считает, что введение комендантского часа в столице на период карантина помог бы в борьбе с мародерством. Об этом Крищенко заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, с начала введения карантинных мер, киевская полиция вывела на улицу дополнительных 250 патрулей, так как в такой период обычно наблюдается рост преступности. При этом на данный момент в Киеве уровень преступности остался на прежнем уровне.

"Но мы все равно будем усиливать наряды, так как будем противодействовать уличным преступлениям и возможным фактам мародерства. Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - заявил Крищенко.

Как отметил глава Киевской полиции, ограничительные меры вводятся не только для изоляции людей, но и для того, чтобы не было роста преступности.

Напомним, 23 марта Киевская городская государственная администрация приняла решение об ужесточении ограничительных мер в столице в связи с коронавирусом. В частности, было принято решение о закрытии МАФов и введении "масочного режима" на ряде объектов.

Также РБК-Украина писало, что мэр Киева Виталий Кличко допустил возможность полного закрытия столицы на въезд и выезд в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

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Новости Украины КиевКиевАндрей КрищенкоПреступность
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