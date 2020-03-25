Шмыгаль назвал источник попадания коронавируса в Украину

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В последнее время коронавирус выявляли только у тех, кто вернулся из-за границы

За последние дни единственным источником коронавируса в Украине были люди, которые вернулись в страну из путешествий или с заработков. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, именно этим премьер объяснить необходимость полностью перекрыть границы.

"За последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа, и этот поток продолжается. И это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 марта прекращается любое движение через границу Украины с обеих сторон.

На сегодняшнем заседании правительства также предложили предусмотреть уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения. Предполагается, что контрабанда медицинских масок, халатов и т. д. будет наказывается штрафами; в случае контрабанды в значительном размере - до трех лет тюрьмы; группой лиц или в крупном размере - от трех до шести лет лишения свободы.