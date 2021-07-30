СНБО расширил список санкций против контрабандистов

Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список против контрабандистов. В него вошли еще три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова .

По словам Данилова, с санкционный список попали один гражданин Германии и два гражданина Украины.

"Списки санкций по контрабандистам были дополнены. В список вошли три физических лица, а именно Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студинец. Кроме того, 24 компании, которые аффилированы с этими господами, вошли в этот список", - заявил он.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Министерство внутренних дел предложило ввести трех человек в санкционный список. Ранее список контрабандистов пополнялся предложениями Службы безопасности Украины.