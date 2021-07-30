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СНБО взялся за обеспечение школ и детсадов водой и канализацией

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Киев, Пятница 30 июля 2021 19:37
СНБО взялся за обеспечение школ и детсадов водой и канализацией Фото: все украинские школы подключат к центральной канализации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на очередном заседании обсудил вопрос обеспечения учебных заведений и больниц качественной водой. Было принято решение подключить все украинские школы к централизованной канализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, на сегодняшнем заседании СНБО отдельно был поднят вопрос обеспечения детсадов, больниц и школ качественной водой. "Общее количество таких объектов по детским садам и школам 303 318 по всей стране. Они все поставлены на мониторинг", - сказал Данилов.

"Более того, там, где нет централизованной канализации, на этом заседании СНБО мы приняли решение обеспечить в такой способ, чтобы она там обязательно появилась в ближайшее время. Для того чтобы мы сняли этот вопрос в XXI веке", - добавил секретарь СНБО.

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СНБО школа
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