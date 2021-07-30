СНБО взялся за обеспечение школ и детсадов водой и канализацией

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на очередном заседании обсудил вопрос обеспечения учебных заведений и больниц качественной водой. Было принято решение подключить все украинские школы к централизованной канализации.

По его словам, на сегодняшнем заседании СНБО отдельно был поднят вопрос обеспечения детсадов, больниц и школ качественной водой. "Общее количество таких объектов по детским садам и школам 303 318 по всей стране. Они все поставлены на мониторинг", - сказал Данилов.

"Более того, там, где нет централизованной канализации, на этом заседании СНБО мы приняли решение обеспечить в такой способ, чтобы она там обязательно появилась в ближайшее время. Для того чтобы мы сняли этот вопрос в XXI веке", - добавил секретарь СНБО.