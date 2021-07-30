СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - отметил он.

По его словам, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания с одной стороны в другую".

В документе определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений:

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины. Противодействие агрессивной политики Российской Федерации. Курс на членство в ЕС и НАТО. Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций. Защита прав и интересов граждан Украины за границей. Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

В общей сложности в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.