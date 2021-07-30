СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Подобный документ появился впервые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - отметил он.
По его словам, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания с одной стороны в другую".
В документе определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений:
- Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Противодействие агрессивной политики Российской Федерации.
- Курс на членство в ЕС и НАТО.
- Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.
- Защита прав и интересов граждан Украины за границей.
- Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
В общей сложности в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.