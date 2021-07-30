Зеленский поручил привести в боевое соответствие границы Украины
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский поручил привести в боевое соответствие границы Украины. Такое поручение он дал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Есть задача, которую поставил президент - в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы", - заявил Данилов.