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Зеленский поручил привести в боевое соответствие границы Украины

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Пятница 30 июля 2021 19:38
Зеленский поручил привести в боевое соответствие границы Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил привести в боевое соответствие границы Украины. Такое поручение он дал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Есть задача, которую поставил президент - в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы", - заявил Данилов.

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