Стратегія примусу. Єрмак пояснив чому Росія вдається до масованих ударів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час виступу в заході The Cipher Brief, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у масованих ракетних ударах не було жодного військового сенсу, оскільки наші воїни продовжать звільняти території. Водночас Росія намагалась спричинити гуманітарну катастрофу, аби спровокувати чергову хвилю міграції та психологічно зламати українців.

"Те, що вони зараз роблять, – це стратегія примусу до перемовин на російських умовах. Ми не підкоримося, бо від нашої перемоги залежить існування України як держави", - заявив Єрмак.