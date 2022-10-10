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Стратегія примусу. Єрмак пояснив чому Росія вдається до масованих ударів

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Понеділок 10 жовтня 2022 23:14
Стратегія примусу. Єрмак пояснив чому Росія вдається до масованих ударів Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія завдає масованих ракетних ударів по Україні, аби змусити Київ погодитись до переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час виступу в заході The Cipher Brief, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у масованих ракетних ударах не було жодного військового сенсу, оскільки наші воїни продовжать звільняти території. Водночас Росія намагалась спричинити гуманітарну катастрофу, аби спровокувати чергову хвилю міграції та психологічно зламати українців.

"Те, що вони зараз роблять, – це стратегія примусу до перемовин на російських умовах. Ми не підкоримося, бо від нашої перемоги залежить існування України як держави", - заявив Єрмак.

Сьогодні, 10 жовтня, Москва вдалась до наймасштабнішого ракетного удару по Україні. В результаті ударів загинули щонайменше 11 людей, більше 80 отримали поранення.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях України та у Києві. На їх відновлення необхідні декілька днів.

В результаті атак окупантів загинули щонайменше 11 людей, більше 80 - зазнали поранень.

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