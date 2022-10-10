Стратегия принуждения. Ермак объяснил почему Россия прибегает к массированным ударам

Россия наносит массированные ракетные удары по Украине, чтобы заставить Киев согласиться на переговоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Выступая в мероприятии The Cipher Brief, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в массированных ракетных ударах не было никакого военного смысла, поскольку наши воины продолжат освобождать территории. В то же время Россия пыталась повлечь за собой гуманитарную катастрофу, чтобы спровоцировать очередную волну миграции и психологически сломать украинцев. "То, что они сейчас делают - это стратегия принуждения к переговорам на российских условиях. Мы не подчинимся, потому что от нашей победы зависит существование Украины как государства", - заявил Ермак.