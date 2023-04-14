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Страта українського захисника: прем'єр Британії закликав притягнути винних до відповідальності

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав притягнути винних у жорстокій страті українського військовослужбовця до відповідальності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Сунак назвав відео обезголовлення "жахливим".

Прем'єр Британії також віддав належне зусиллям українських військових у Бахмуті.

Окрім того, лідери обговорили зусилля щодо прискорення військової підтримки України. Прем'єр-міністр сказав, що Британія та її союзники повинні продовжувати забезпечувати Україну якомога сильнішу позицію, щоб розвивати свої останні успіхи на полі бою. Так, це включає підвищення оперативної сумісності з НАТО як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Наприкінці розмови лідери домовилися "залишатися в тісному контакті".

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового, де окупанти обезголовлюють полоненого.

СБУ розпочала розслідування жорстоко вбивства українця, а Міноборони заявило, що особу страченого полоненого встановлюють.

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ВеликобританіяРіші СунакВійна Росії проти України