ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Особу страченого військового встановлюють. Українців просять не висувати свої припущення

Новость на русском →
Середа 12 квітня 2023 12:54
Особу страченого військового встановлюють. Українців просять не висувати свої припущення Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Компетентні органи встановлюють особу українського військового, якого стратили російські окупанти. Тим часом українців закликають не висувати свої припущення до офіційних висновків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Вона підкреслила, що російські воєнні злочинці обов’язково відповідатимуть за свій злочин.

Маляр зазначила, що від перших хвилин появи відео страти військового окупантами всі компетентні українські служби вивчають його покадрово, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

"Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти - ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків", - написала вона.

Заступниця міністра оборони закликала мати повагу до близьких загиблого та не робити жодних публічних припущень щодо його особи, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його.

Маляр також закликала зупинити поширення цього відео та будь-яких подібних відеокадрів.

"Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь - нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", - додала вона.

РБК-Україна повідомляло, що у мережі з'явилось відео жорстокої страти росіянами українського захисника. СБУ почала розслідування злочину.

На відео вже відреагував президент Володимир Зеленський, голова МЗС Дмитро Кулеба та керівник ОП Андрій Єрмак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно