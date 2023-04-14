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Казнь украинского защитника: премьер Британии призвал привлечь виновных к ответственности

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Британии Риши Сунак призвал привлечь виновных в жестокой казни украинского военнослужащего к ответственности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак назвал видео обезглавления "ужасным".

Премьер Британии также отдал должное усилиям украинских военных в Бахмуте.

Кроме того, лидеры обсудили усилия по ускорению военной поддержки Украины. Премьер-министр сказал, что Британия и ее союзники должны продолжать обеспечивать Украину как можно более сильную позицию, чтобы развивать свои последние успехи на поле боя. Так, это включает повышение оперативной совместимости с НАТО как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В конце разговора лидеры договорились "остаться в тесном контакте".

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Зеленский также отметил, что поговорил с Сунаком о ситуации на фронте, оборонных потребностях Украины и усилении поддержки, а также о планируемых международных мероприятиях.

"Поблагодарил за осуждение бесчеловечной казни украинского воина. Вместе должны остановить агрессора и положить конец террору!" - добавил президент.

Напомним, недавно в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского военного, где оккупанты обезглавливают пленного.

СБУ начала расследование жестоко убийства украинца, а Минобороны заявило, что личность казненного пленного устанавливают.

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ВеликобританияВойна России против УкраиныРиши Сунак