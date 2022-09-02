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Страшилки о "холодной зиме" оказались пшиком: Подоляк высмеял газовый шантаж России

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Пятница 02 сентября 2022 17:07
Страшилки о "холодной зиме" оказались пшиком: Подоляк высмеял газовый шантаж России Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Газовые хранилища Европы, по состоянию на начало сентября, уже почти полностью заполнены. Страшилки России о якобы "холодной зиме" оказались обычным пшиком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. В очередной раз оказалось, что русские страшилки про "холодную зиму" являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? Видимо план такой: свободная Украина и энергонезависимый ЕС", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам канцлера Германии Олава Шольца, его страна, скорее всего, переживет зиму без кризиса даже если поставки российского газа прекратится.

Между тем Еврокомиссия планирует ограничение цен на энергоносители и сокращение спроса на электроэнергию в рамках своих предложений по борьбе с растущими ценами на энергоносители.

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Ирина Подоляк Российская Федерация
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