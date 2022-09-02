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Страшилки про "холодну зиму" виявились пшиком: Подоляк висміяв газовий шантаж Росії

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П'ятниця 02 вересня 2022 17:07
Страшилки про "холодну зиму" виявились пшиком: Подоляк висміяв газовий шантаж Росії Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Газові сховища Європи, станом на початок вересня, вже майже повністю заповнені. Страшилки Росії про нібито "холодну зиму" виявились звичайним пшиком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про "холодну зиму" є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна Україна та енергонезалежний ЄС", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами канцлера Німеччини Олава Шольца, його країна, швидше за все, переживе зиму без кризи, навіть якщо постачання російського газу припиниться.

Тим часом Єврокомісія планує обмеження цін на енергоносії і скорочення попиту на електроенергію в рамках своїх пропозицій по боротьбі зі зростаючими цінами на енергоносії.

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Ірина Подоляк Російська Федерація
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