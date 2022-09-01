Германия переживет зиму даже без российского газа, - Шольц
Германия, скорее всего, переживет зиму без кризиса, даже если поставки российского газа прекратятся.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он отметил, что страна может использовать свои запасы газа и увеличить поставки из Норвегии или Голландии.
Шольц отметил, что правительство страны приняло меры предосторожности против такого кризиса на ранних стадиях, таких полное заполнение газохранилищ и строительство терминалов сжиженного природного газа.
"Даже если будет трудно, мы, вероятно, переживем зиму", - сказал он, подтвердив свою поддержку строительства газопровода из Испании через Францию к остальной Европе.
Напомним, ранее министр экономики Роберт Хабек отметил, что Германия не может полагаться на поставки газа из РФ зимой, в том числе по газопроводу "Северный поток", на котором на этой неделе должно закончиться техническое обслуживание.
Кроме того, Евросоюз досрочно заполнил свои газовые хранилища.
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