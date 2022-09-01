Энергокризис в Европе: Брюссель намерен ограничить цены

Европейская комиссия изучает варианты ограничения цен на энергоносители и сокращения спроса на электроэнергию в рамках своих предложений по борьбе с растущими ценами на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Идет работа над чрезвычайными мерами по ценам на электроэнергию. Также может быть что-то по сокращению спроса на электроэнергию", - заявила на заседании энергетического комитета Европарламента Мехтильд Версдорфер, заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изложит идеи Комиссии по ограничению цен на энергоносители в своем выступлении 14 сентября, сказала Вурсдорфер.

Это произойдет через несколько дней после того, как министры энергетики стран Европейского союза проведут экстренное совещание 9 сентября, чтобы обсудить свою реакцию на скачок цен на энергоносители, который ударит по европейской промышленности и увеличит счета домохозяйств на предстоящую зиму.

По словам Вурсдорфер, Брюссель также рассматривает возможность налогообложения непредвиденной прибыли, которую компании получают от резкого роста цен на энергоносители. Страны ЕС несут ответственность за свои национальные налоги, и в мае Еврокомиссия заявила, что правительства могут облагать налогом прибыль компаний от высоких цен на газ и использовать вырученные средства для компенсации более высоких счетов за электроэнергию.

Италия уже ввела дополнительный налог на энергию. Любой общеевропейский налог потребует одобрения всех 27 стран-членов, что является высокой планкой для одобрения.

Лидеры некоторых стран требуют от ЕС дополнительных действий по сдерживанию расходов. Италия, Бельгия и Чехия входят в число тех, кто добивается ограничения цен на газ для всего блока, в то время как Франция и Греция хотят, чтобы Европа отделила цены на электроэнергию от растущих цен на газ.

Еврокомиссия также занимается пересмотром структуры рынка электроэнергии ЕС. Вурсдорфер сказала, что эти реформы будут долгосрочной мерой, и Брюссель предложит "конкретные варианты" изменений после выступления фон дер Ляйен.

Напомним, Россия сократила поставки газа в Европу после того, как Москва вторглась в Украину, в результате чего цены на газ взлетели до рекордно высокого уровня и заставили страны с трудностями покупать нероссийские объемы газа и оградить потребителей от растущих счетов.