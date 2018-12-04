Страны НАТО подтвердили стремление Украины присоединиться к Альянсу, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

В НАТО также призывали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила

Страны НАТО подтвердили стремление Украины присоединиться к Альянсу. Об этом заявил генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление генсека.

"Мы также подтвердили солидарность НАТО с Украиной. Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу ", - говорится в заявлении

В НАТО также призывали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила в Керченском проливе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин вечером в понедельник, 3 декабря, вылетел на министерские заседания НАТО и ОБСЕ для обсуждения агрессии России в Керченском проливе против украинских кораблей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал США отправить корабли в Черное море и предоставить Украине новые виды вооружения.

Отметим, в НАТО заявляли, что Россия не имеет никаких оснований для использования военной силы против украинских кораблей и военнослужащих.