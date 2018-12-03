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Сенатор США призвал Пентагон отправить корабли в Черное море и предоставить Украине оружие

Новости » Политика    03.12.2018 - 18:28
Сенатор США призвал Пентагон отправить корабли в Черное море и предоставить Украине оружие
Фото: Джон Баррассо (flickr.com/gageskidmore)

Сенатор также призвал США предоставить Украине оружие для противовоздушной обороны, а также для обороны против нападений с моря

Сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал США отправить корабли в Черное море и предоставить Украине новые виды вооружения. Об этом он заявил в эфире канала NBC, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Голос Америки.

Сенатор призвал НАТО направить корабли в Черное море. Барассо уверен, что такие действия продемонстрируют народу Украины поддержку со стороны американцев, а также покажут России, что нужно придерживаться международного права.

"Путин не понимает уговоров, он понимает действие. Слова для него немного значат, а вот действия - да. Считаю, мы должны делать больше", - заявил он.

Сенатор также призвал США предоставить Украине оружие для противовоздушной обороны, а также для обороны против нападений с моря.

"Мы предоставили им противотанковое оружие, теперь должны предоставить им противовоздушное вооружиние, а также оружие, чтобы противостоять нападению кораблей", - заявил Баррассо.

Отметим, в НАТО заявляли, что Россия не имеет никаких оснований для использования военной силы против украинских кораблей и военнослужащих.

Отметим также, Украина будет просить закрыть Босфор для Российской Федерации в связи с агрессией в Керченском проливе.

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