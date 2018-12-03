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Президенты Литвы и Польши обсудят поддержку Украины в НАТО и ЕС

Новости » Политика    03.12.2018 - 15:10
Президенты Литвы и Польши обсудят поддержку Украины в НАТО и ЕС

Президенты обсудят поддержку Украины на международной арене

Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудит с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос поддержки Украины на международной арене. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на LRT.

"Одной из самых больших текущих проблем является ситуация в Украине. Поскольку Польша является одной из сторонниц Украины, и мы понимаем вызовы безопасности, поэтому речь пойдет о том, как нам вместе с Польшей инициировать сильную реакцию в ЕС и НАТО", - заявила президент Литвы.

Отметим, ранее сенатор Сейма Литвы заявляла, что Североатлантическому альянсу (НАТО) следует рассмотреть возможность увеличения военного присутствия в Черноморском регионе.

Также Даля Грибаускайте осудила агрессию Российской Федерации в отношении Украины в Азовском море. Президент отметила, что захват Россией украинских суден является нарушением международного права и взятым Россией собственных обязательств.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Украинский малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" потерял ход. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела судов шесть военнослужащих были ранены.

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