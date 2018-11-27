НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков

Иллюстративное фото (nato.int)

Кроме того, в Альянсе призывают Москву обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам

Россия не имеет никаких оснований для использования военной силы против украинских кораблей и военнослужащих. НАТО требует немедленного освобождения украинских моряков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление Альянса.

Кроме того, члены НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам, а также обеспечить свободу плавания.

"Нет никаких оснований для того, чтобы Россия использовала военную силу против украинских кораблей и военнослужащих. Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила", - говорится в сообщении.

Также в Альянсе призывают Россию и Украину к сдержанности. В то же время страны НАТО подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах своих международно признанных границ и территориальных вод.

"Мы решительно осуждаем незаконную аннексию Крыма, которую мы не признаем и никогда не признаем. Строительство Россией моста через Керченский пролив является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении.

Напомним, Подкомитет по безопасности и обороне и Комитет по иностранным делам Европейского парламента проведут совместное заседание, во время которого обсудят ситуацию в Азовском море.