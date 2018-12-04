Країни НАТО підтвердили прагнення України приєднатися до Альянсу, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

У НАТО також закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які вона захопила

Країни НАТО підтвердили прагнення України приєднатися до Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву генсека.

"Ми також підтвердили солідарність НАТО з Україною. Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу ", - йдеться в заяві

В НАТО також закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які вона захопила у Керченській протоці.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін ввечері у понеділок, 3 грудня, вилетів на міністерські засідання НАТО та ОБСЄ для обговорення агресії Росії в Керченській протоці проти українських кораблів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США відправити кораблі в Чорне море і надати Україні нові види озброєння.

Відзначимо, в НАТО заявляли, що Росія не має жодних підстав для використання військової сили проти українських кораблів і військовослужбовців.