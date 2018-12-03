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Климкин отбыл на министерские заседания НАТО и ОБСЕ

Новости » Политика    03.12.2018 - 23:15
Климкин отбыл на министерские заседания НАТО и ОБСЕ
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

На следующей неделе у главы МИД Украины запланированы встречи в ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вечером в понедельник, 3 декабря, вылетел на министерские заседания НАТО и ОБСЕ для обсуждения агрессии России в Керченском проливе против украинских кораблей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

Согласно сообщению Климкина, на следующей неделе у него запланированы встречи с представителями Европейского союза.

"Отправляемся на министерские встречи НАТО и ОБСЕ. ЕС оставим на следующую неделю", - написал Климкин.

Климкин отбыл на министерские заседания НАТО и ОБСЕ

Ранее в Госдепартаменте Соединенных Штатов сообщили, что госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник, 3 декабря, отправляется в Брюссель для участия в министерской встрече НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств, где обсудит взаимодействие Альянса и ситуацию вокруг Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников, на котором потребует от России вернуть пленных военных, кораблb Военно-морских сил ВСУ, а также открыть Керченский пролив для прохода судов в украинские порты.

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Новости Украины НАТООБСЕПавел КлимкинКерченский мост
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