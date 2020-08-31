Страны Балтии сегодня объявят о санкциях против Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Литва, Латвия и Эстония сегодня, 31 августа, объявят о введении санкций в отношении 30 белорусских чиновников. Среди них и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.

Он отметил, что санкции будут касаться запрета на въезд для чиновников. При этом данный список является первым шагом и в дальнейшем может быть расширен.

Санкции будут вводиться против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Латвия и Эстония подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников.

Также санкционный список подготовила Литва, куда были внесены Александр Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.

В то же время санкции против Беларуси готовит Европейский союз, при этом на последнем заседании министры иностранных дел членов ЕС согласились расширить санкционный список.

В свою очередь Лукашенко пригрозил ответными мерами на санкции со стороны европейских стран, в частности, он заявил, что перекроет торговые маршруты для торговли с Китаем и Россией.

При этом министр экономики Литвы Римантас Синкявичюс заявил, что введя ответные санкции Беларусь сама себя накажет.