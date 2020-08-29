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Литва ответила на угрозы Лукашенко о санкциях

Литва, Суббота 29 августа 2020 15:27
Литва ответила на угрозы Лукашенко о санкциях
Фото: Римантас Синкявичюс (15min.lt)
Автор: Максим Зайченко

Угрозы президента Беларуси называют необоснованным политическим решением

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс отреагировал на намерение президента Беларуси Александра Лукашенко переориентировать все белорусские торговые потоки с портов Литвы на другие. По его словам, Беларусь сама себя накажет, приняв такое решение.

Соответствующее заявление размещено на сайте Министерства экономики Литвы.

"Белорусские грузы в Клайпедском порту составляют около 30 процентов. Поэтому при принятии решения об отказе от перевозки груза Беларусь должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую дает Клайпедский порт. Белоруссия также должна учитывать, что если она примет это экономически невыгодное решение, она накажет себя, так как это окажет существенное влияние на экономику страны", - заявил Синкявичюс.

По мнению министра, если Минск официально откажется от перевозки грузов через Клайпедский порт, страны ЕС могут отреагировать на этот шаг ответными санкциями. Однако, как считает Синкявичюс, применять их пока рано, и эти ограничения должны применяться к отдельным лицам, а не затрагивать всю белорусскую экономику.

Отметим, ранее Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Он заявил, что 30% литовского бюджета формируют белорусские грузопотоки через Литву, а Минск "покажет, что такое санкции".

Напомним, ранее правительство Эстонии утвердило санкции против чиновников Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что Литва включила в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.

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