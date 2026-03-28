Страх перед ЗСУ? Лукашенко терміново будує нову прикордонну заставу впритул до України

04:35 28.03.2026 Сб
2 хв
Новий об’єкт - лише частина масштабної програми мілітаризації півдня Білорусі
aimg Оксана Гапончук
Фото: білоруський диктатор Олександр Лукашенко (Getty Images)

У Білорусі планується будівництво ще однієї прикордонної застави на кордоні з Україною.

Отож, у Гомельській області, всього за кілька сотень метрів від межі з Україною, розпочинається будівництво нового комплексу прикордонної застави. Подробиці будівництва стали відомі з тендерної документації Гомельського обласного Управління капітального будівництва, яку дослідили журналісти видання "Флагшток".

Новий мілітарний об’єкт зведуть у Наровлянському районі, поблизу населеного пункту Свєча. Майданчик для будівництва обрано максимально близько до України - всього за 860 метрів від села, безпосередньо біля українського кордону.

За планом, застава у Свєчі стане копією об’єкта в селі Борове, відкритого у 2024 році. До складу комплексу увійдуть:

  • адміністративна будівля та гуртожиток для військових;
  • вежа зв’язку та пітомник для службових собак;
  • автономна інфраструктура: власна АЗС та потужні дизель-генератори;
  • спеціальні майданчики для зберігання інженерного обладнання та строєвої підготовки.

Загальна площа земельної ділянки становить 6,5 га. Вартість робіт оцінюється майже в 1 млн білоруських рублів (приблизно 300 тисяч доларів), а завершити будівництво планують до початку серпня 2026 року.

Зазначимо, що цей об’єкт - лише частина масштабної програми мілітаризації півдня Білорусі. Так, на початку 2026 року Держприкордонкомітет РБ оголосив про намір відкрити одразу п’ять нових комплексів у Гомельській та Брестській областях.

Нагадаємо, що на днях президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав КНДР з офіційним візитом, під час якого провів переговори з лідером країни. Сторони обговорили подальший розвиток політичного, економічного та військового співробітництва, а також питання зміцнення двосторонніх відносин. Візит відбувся на тлі посилення міжнародної ізоляції обох країн.

А раніше до Мінська приїздив спецпредставник президента США у справах Білорусі Джон Коул. Він обговорював можливий візит диктатора Олександр Лукашенка до Сполучених Штатів.

