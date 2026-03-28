Страх перед ЗСУ? Лукашенко терміново будує нову прикордонну заставу впритул до України

Отож, у Гомельській області, всього за кілька сотень метрів від межі з Україною, розпочинається будівництво нового комплексу прикордонної застави. Подробиці будівництва стали відомі з тендерної документації Гомельського обласного Управління капітального будівництва, яку дослідили журналісти видання "Флагшток".

Новий мілітарний об’єкт зведуть у Наровлянському районі, поблизу населеного пункту Свєча. Майданчик для будівництва обрано максимально близько до України - всього за 860 метрів від села, безпосередньо біля українського кордону.

За планом, застава у Свєчі стане копією об’єкта в селі Борове, відкритого у 2024 році. До складу комплексу увійдуть:

адміністративна будівля та гуртожиток для військових;

вежа зв’язку та пітомник для службових собак;

автономна інфраструктура: власна АЗС та потужні дизель-генератори;

спеціальні майданчики для зберігання інженерного обладнання та строєвої підготовки.

Загальна площа земельної ділянки становить 6,5 га. Вартість робіт оцінюється майже в 1 млн білоруських рублів (приблизно 300 тисяч доларів), а завершити будівництво планують до початку серпня 2026 року.

Зазначимо, що цей об’єкт - лише частина масштабної програми мілітаризації півдня Білорусі. Так, на початку 2026 року Держприкордонкомітет РБ оголосив про намір відкрити одразу п’ять нових комплексів у Гомельській та Брестській областях.