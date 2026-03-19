Трамп готує візит Лукашенка до США та називає його своїм "хорошим другом"

15:09 19.03.2026 Чт
Сполучені Штати вважають "цінною" думку білоруського диктатора щодо Ірану
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)

Спецпредставник президента США у справах Білорусі Джон Коул прибув до Мінська, де обговорив можливий візит диктатора Олександр Лукашенка до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belsat.

"Ми обговорили можливу поїздку президента Лукашенка до США і будемо працювати над тим, щоб її організувати. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) постійно згадує президента Лукашенка як свого доброго друга, шанованого світового лідера", - наголосив Коул.

Спецпредставник Трампа додав, що обговорив з білоруським диктатором, що він думає про конфлікт на Близькому Сході і як він може вирішитись.

"Дуже цінно завжди отримувати думку президента Білорусі. Тому що це зовсім інша думка порівняно з тим, що ми можемо отримати на Заході. Це дуже цінно для нас. Я обов’язково передам усе, що ми тут сьогодні обговорювали, у США", - наголосив Коул.

Що передувало

Сьогодні, 19 березня, спецпредставник Трампа Джон Коул прибув із візитом до Мінська для зустрічі з білоруським диктатором, яка відбулась у Палаці Незалежності

Сторони обговорили нормалізацію роботи дипломатичних місій, перспективи економічної співпраці та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів. При цьому Лукашенко заявив, що в білоруському законодавстві немає поняття "політичний в’язень".

Що відомо про Коула

Спецпосланець США Джон Коул був призначений на цю посаду у листопаді 2025 року. Він вже провів кілька раундів білорусько-американських переговорів.

За цей час Коул сприяв звільненню близько 100 заручників, включно з політв’язнями. Минулі зустрічі Коула-Лукашенка також закінчувалися домовленостями про звільнення ув’язнених та обговорення економічних питань.

У грудні 2025 року за підсумками переговорів у Білорусі Джон Коул сказав, що диктатор Лукашенко нібито дає "корисні поради" Дональду Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.

Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
