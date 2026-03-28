Страх перед ВСУ? Лукашенко срочно строит новую пограничную заставу вплотную к Украине

В Беларуси планируется строительство еще одной пограничной заставы на границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Флагшток".
Так, в Гомельской области, всего в нескольких сотнях метров от границы с Украиной, начинается строительство нового комплекса пограничной заставы. Подробности строительства стали известны из тендерной документации Гомельского областного Управления капитального строительства, которую исследовали журналисты издания "Флагшток".
Новый милитарный объект возведут в Наровлянском районе, вблизи населенного пункта Свеча. Площадка для строительства выбрана максимально близко к Украине - всего в 860 метрах от села, непосредственно возле украинской границы.
По плану, застава в Свече станет копией объекта в селе Боровое, открытого в 2024 году. В состав комплекса войдут:
Общая площадь земельного участка составляет 6,5 га. Стоимость работ оценивается почти в 1 млн белорусских рублей (примерно 300 тысяч долларов), а завершить строительство планируют до начала августа 2026 года.
Отметим, что этот объект - лишь часть масштабной программы милитаризации юга Беларуси. Так, в начале 2026 года Госпогранкомитет РБ объявил о намерении открыть сразу пять новых комплексов в Гомельской и Брестской областях.
Напомним, что на днях президент Беларуси Александр Лукашенко посетил КНДР с официальным визитом, во время которого провел переговоры с лидером страны. Стороны обсудили дальнейшее развитие политического, экономического и военного сотрудничества, а также вопросы укрепления двусторонних отношений. Визит состоялся на фоне усиления международной изоляции обеих стран.
А ранее в Минск приезжал спецпредставитель президента США по делам Беларуси Джон Коул. Он обсуждал возможный визит диктатора Александр Лукашенко в Соединенные Штаты.