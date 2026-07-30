Стовп диму над складом Wildberries в Удмуртії видно з космосу: супутникові знімки

Супутниковий знімок зафіксував густий стовп диму над складом Wildberries.

Зазначається, що він був зроблений близько полудня.

Загалом Україна завдала збитків різного масштабу 13 складам цієї компанії, починаючи з 18 липня.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на сьогодні українські дрони FP-1 уразили логістичні хаби Wildberries у Пензі та у місті Сарапул Удмуртської республіки.

Логістичний комплекс у Пензі є його одним із найбільших хабів компанії - його площа становить близько 180 000 кв. м. Крім того, повідомлялось про пожежу після удару по складу Wildberries у місті Сарапул.