Стовп диму над складом Wildberries в Удмуртії видно з космосу: супутникові знімки

Сьогодні вночі українські військові вдарили по складу Wildberries у Сарапулі, в республіці Удмуртія. Стовп диму після обстрілу видно з космосу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".
Супутниковий знімок зафіксував густий стовп диму над складом Wildberries.
Зазначається, що він був зроблений близько полудня.
Загалом Україна завдала збитків різного масштабу 13 складам цієї компанії, починаючи з 18 липня.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні українські дрони FP-1 уразили логістичні хаби Wildberries у Пензі та у місті Сарапул Удмуртської республіки.
Логістичний комплекс у Пензі є його одним із найбільших хабів компанії - його площа становить близько 180 000 кв. м. Крім того, повідомлялось про пожежу після удару по складу Wildberries у місті Сарапул.
Зазначимо, 29 липня Рязань опинилася під масованою атакою безпілотників. Цілями ударів стали сортувальний центр компанії Wildberries, а також місцевий нафтопереробний завод.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Wildberries розглядає можливість перенесення частини своїх логістичних потужностей до Казахстану. На тлі атак українських дронів компанія терміново шукає нові складські приміщення.