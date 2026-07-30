Столб дыма над складом Wildberries в Удмуртии виден из космоса: спутниковые снимки

Спутниковый снимок запечатлел густой столб дыма над складом Wildberries.

Отмечается, что он был сделан около полудня.

В целом Украина нанесла ущерб разного масштаба 13 складам этой компании, начиная с 18 июля.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на сегодня украинские дроны FP-1 поразили логистические хабы Wildberries в Пензе и в городе Сарапул Удмуртской республики.

Логистический комплекс в Пензе является одним из крупнейших хабов компании - его площадь составляет около 180 000 кв. м. Кроме того, сообщалось о пожаре после удара по складу Wildberries в Сарапуле.