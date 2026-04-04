Стосунки між Трампом і Стармером, імовірно, вже не врятувати, - The Guardian

02:00 04.04.2026 Сб
Британському прем'єру радять покращувати міжнародні зв'язки
aimg Едуард Ткач
Фото: Кір Стармер і Дональд Трамп (Getty Images)

Прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера попередили, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом, імовірно, вже неможливо відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Що передувало

Як пише видання, під час великоднього обіду в Білому домі Трамп слабким голосом передражнив Стармера, заявивши, що Велика Британія - "не наш найкращий" союзник.

Цей епізод став черговим випадом Трампа на адресу Стармера і "старих" авіаносців Британії після того, як прем'єр відмовився дозволити США використовувати британські військові бази для перших ударів по Ірану.

Тобто, Трамп фактично висміяв прем'єра за те, що той консультується зі своєю командою з військових питань.

Чому відносини вже не врятувати

Після цієї нападки на Стармера дипломатичні та політичні діячі заявили, що прем'єр мав рацію, ігноруючи критику. Однак вони додали, що відносини між лідерами сильно зіпсовані і прем'єру необхідно подвоїти зусилля з налагодження міжнародних зв'язків в інших країнах.

Один із дипломатів уточнив, що Стармеру слід спробувати налагодити зв'язки з Канадою, Австралією та континентальною Європою, оскільки важко уявити, як відносини з Трампом можуть відновитися.

Водночас інший, нині вже колишній дипломат заявив, що візит британського короля і, можливо, майбутнє турне принца Вільяма і Кейт по США можуть запропонувати спосіб поліпшити відносини з Британією.

Стосунки Трампа і Стармера

Нагадаємо, The Telegraph місяць тому повідомило, що Дональд Трамп у приватних розмовах почав називати Кіра Стармера "невдахою", у якого немає майбутнього. Це якраз сталося на тлі розбіжностей щодо війни з Іраном.

Варто зазначити, що в одному з інтерв'ю президент України Володимир Зеленський фактично закликав Трампа і Стармера зустрітися, щоб знайти точки дотику і помиритися.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розбіжності щодо війни з Іраном призвели до того, що в США почали почали почали говорити про свій вихід з НАТО. У відповідь на це Стармер пообіцяв не допустити втягування Британії у війну.

