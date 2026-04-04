Стосунки між Трампом і Стармером, імовірно, вже не врятувати, - The Guardian

Прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера попередили, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом, імовірно, вже неможливо відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Що передувало

Як пише видання, під час великоднього обіду в Білому домі Трамп слабким голосом передражнив Стармера, заявивши, що Велика Британія - "не наш найкращий" союзник.

Цей епізод став черговим випадом Трампа на адресу Стармера і "старих" авіаносців Британії після того, як прем'єр відмовився дозволити США використовувати британські військові бази для перших ударів по Ірану.

Тобто, Трамп фактично висміяв прем'єра за те, що той консультується зі своєю командою з військових питань.

Чому відносини вже не врятувати

Після цієї нападки на Стармера дипломатичні та політичні діячі заявили, що прем'єр мав рацію, ігноруючи критику. Однак вони додали, що відносини між лідерами сильно зіпсовані і прем'єру необхідно подвоїти зусилля з налагодження міжнародних зв'язків в інших країнах.

Один із дипломатів уточнив, що Стармеру слід спробувати налагодити зв'язки з Канадою, Австралією та континентальною Європою, оскільки важко уявити, як відносини з Трампом можуть відновитися.

Водночас інший, нині вже колишній дипломат заявив, що візит британського короля і, можливо, майбутнє турне принца Вільяма і Кейт по США можуть запропонувати спосіб поліпшити відносини з Британією.