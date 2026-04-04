Отношения между Трампом и Стармером, вероятно, уже не спасти, - The Guardian

Премьер-министра Британии Кира Стармера предупредили, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом, вероятно, уже невозможно восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Что предшествовало

Как пишет издание, во время пасхального обеда в Белом доме Трамп слабым голосом передразнил Стармера, заявив, что Великобритания - "не наш лучший" союзник.

Этот эпизод стал очередным выпадом Трампа в адрес Стармера и "старых" авианосцев Британии после того, как премьер отказался разрешить США использовать британские военные базы для первых ударов по Ирану.

То есть, Трамп фактически высмеял премьера за то, что тот консультируется со своей командой по военным вопросам.

Почему отношения уже не спасти

После этой нападки на Стармера дипломатические и политические деятели заявили, что премьер был прав, игнорируя критику. Однако они добавили, что отношения между лидерами сильно испорчены и премьеру необходимо удвоить усилия по налаживанию международных связей в других странах.

Один из дипломатов уточнил, что Стармеру следует попытаться наладить связи с Канадой, Австралией и континентальной Европой, поскольку трудно представить, как отношения с Трампом могут восстановиться.

При этом другой, ныне уже бывший дипломат заявил, что визит британского короля и, возможно, предстоящее турне принца Уильяма и Кейт по США могут предложить способ улучшить отношения с Британией.