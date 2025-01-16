Кандидат Трампа у міністри фінансів не виключив нові жорсткі санкції проти Росії

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа планує посилити санкції проти Росії. Вони можуть увійти в стратегію припинення війни в Україні.

Про це заявив кандидат Трампа у міністри фінансів Скотт Бессент, пише РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Особливо, за його словами, це стосується російських нафтових компаній, до рівня, який змусить Російську Федерацію сісти за стіл переговорів.

"Якщо якісь чиновники в Російській Федерації дивляться ці слухання, вони повинні знати, що якщо мене затвердять, і якщо президент Трамп попросить про це в рамках своєї стратегії припинення війни в Україні, я буду на 100% підтримувати посилення санкцій", - сказав він.

Посилення санкцій США проти Росії

Про те, що новообраний президент США Дональд Трамп планує закінчити війну Росії проти України, він заявляв вже не вперше. З найсміливіших - Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години.

При цьому, санкції проти РФ в цьому плані займають не останнє місце. Буквально сьогодні видання Bloomberg писало про те, що радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною в найближчі місяці. При цьому наразі розглядаються два підходи щодо цього.

Крім того, не слід ігнорувати ще декілька заяв, які були озвучені останніми днями. З одного боку, у Трампа хочуть "максимально вигідного" завершення війни для України, а з іншого - очікування Трампа про завершення війни РФ проти України зсунулися в бік Великодня порівняно з раніше озвученими 24 годинами.

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