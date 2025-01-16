Італія посилює підтримку, сучасна зброя вже прямує до України, - Умєров

Італія посилює військову підтримку України. Черговий пакет зі зброєю, яка допоможе наносити потужні удари, вже в дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Рустема Умєрова.

За його словами, на зустрічі з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто домовилися про посилення оборонного співробітництва.

"Головна новина - черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу", - зазначив Умєров.

Крім того, Україна та Італія запланували запуск спільних підприємств та інші ініціативи в оборонній сфері. Зі свого боку, Крозетто наголосив на важливості розширення формату "Рамштайн".

Яку зброю постачає Італія

Зазначимо, італійські партнери постачають Україні широкий спектр озброєння і техніки. Зокрема, крилаті авіаційні ракети Storm Shadow для ударів на відстані до 300 км. Крім того, Італія разом із Францією передавала зенітний ракетний комплекс SAMP-T, який здатний збивати балістичні ракети.

Також відомо про постачання самохідних артилерійських установок M109, зенітних ракет, систем Spada і Skyguard, гаубиць PzH-2000 і реактивних систем залпового вогню.