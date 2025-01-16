Фіцо заявив, що може зустрітися з Зеленським найближчими днями

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Вона може відбутися найближчими днями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Іrozhlas, джерела РБК-Україна.

"Ми шукаємо іншу дату, яка має бути найближчими днями", - відповів Фіцо на запитання журналіста з цього приводу під час свого візиту до східної Словаччини, не повідомляючи додаткових подробиць.

Раніше Фіцо запропонував провести зустріч щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині, тоді президент України Володимир Зеленський запросив Фіцо приїхати до Києва.

Що відомо про місце зустрічі Фіцо та Зеленського

Наразі місце можливої зустрічі Фіцо та Зеленського не називається.

Але, як розповіло РБК-Україна інформоване джерело, серед потенційних місць для таких переговорів словацькою стороною розглядається Давос. Там 20 січня стартує Всесвітній економічний форум.