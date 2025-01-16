Британія передасть Україні додаткову артилерію та нову систему ППО
Велика Британія протягом кількох тижнів передасть Україні більше артилерії. Також готується постачання нової системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера на пресконференції з Володимиром Зеленським.
Він зазначив, що у 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до того".
"Я сьогодні радий оголосити, що ми надаємо 150 стволів артилерії, яка вперше за 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві, й буквально за кілька тижнів почне постачатися в Україну", - сказав прем'єр.
Стармер повідомив, що Британія передасть Україні нову мобільну систему ППО "Грейтфул", виробництво якої профінансовано спільно з Данією.
За його словами, Британія також продовжить тренувати українських військових на додачу до 50 тисяч солдатів, які вже закінчили навчання у Британії.
Допомога Британії
Нагадаємо, Британія - одна з перших країн НАТО, яка підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії. Британія організувала навчання українських військових.
Також країна передала українській армії військову техніку, зокрема танки, артилерію, бойові машини тощо.
Сьогодні, 16 січня, в Україні прибув прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Він підписав з президентом Володимиром Зеленський історичну угоду про 100-річне партнерство між країнами.
Що передбачає ця угода - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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