У Столтенберга запропонували Україні відмовитися від територій. МЗС назвало це неприйнятним

Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання VG .

"Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це", - заявив Єнссен.

Він розповів, що наразі вже тривають дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни. Зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

"Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", – пояснив керівник апарату генсека НАТО.

Однак він заявив, що саме Україна "повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".

Реакція МЗС

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

"Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії", - написав він у Facebook.

Ніколенко зауважив, що задля євроатлантичної безпеки варто обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО.

"Налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей", - підкреслив він.

Реакція Офісу президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що подібні заяви, це спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир". Він зауважив, що Росія у подальшому не відмовиться від перенесення війни на інші покоління.

"Очевидно, що, якщо Путін не зазнає нищівної поразки, політичний режим у Росії не зміниться, а воєнні злочинці не понесуть покарання, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії", - написав він у Twitter.

Подоляк вважає, що спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир" через тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну.

Вступ України в НАТО і саміт Альянсу у Вільнюсі

Україна попри очікування не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників на саміті у Вільнюсі. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови". Однак у декларації не прописано умов, які мають бути виконані.

Перед самітом НАТО президент Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Він заявив, що це "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

Однак потім Зеленський повідомив, що розуміє: Україна не зможе стати членом Альянсу доти, доки на її території триває війна з Росією. Президент Сполучених Штатів Джо Байден також не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки не закінчиться війна.

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