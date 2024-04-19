Столтенберг розповів про роботу НАТО над посиленням ППО України: зосередилися на Patriot

"Ми зібрали дані про різні системи протиповітряної оборони, які є в НАТО, і зосередилися на системах Patriot. І ми працюємо з членами Альянсу над тим, щоб вони передислокували частину своїх систем в Україну", - сказав він журналістам у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії.

Столтенберг також зазначив, що НАТО працює над можливістю постачання в Україну більшої кількості батарей Patriot.

"Ведеться діалог з деякими конкретними країнами. Постачання Patriot є критично важливим, адже це найсучасніша оборонна система, на яку може розраховувати Альянс", - додав генсек.

Столтенберг сказав, що Україні можуть надати інші оборонні системи, зокрема зенітний ракетний комплекс NASAMS.

"Затримки з постачанням засобів протиповітряної оборони означають, що більше російських ракет влучатимуть у свої цілі в Україні. Затримки з постачанням боєприпасів означають, що Росія зможе просунутися далі вздовж лінії фронту", - додав він.

Генсек НАТО повідомив, що в п'ятницю, 19 квітня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, в якому, як очікується, віртуально візьме участь президент України Володимир Зеленський.

"Мене надихає відданість і рішучість союзників по НАТО стати на захист України", - сказав він, додавши, що є обнадійливі ознаки того, що Конгрес США може незабаром розблокувати пакет допомоги для України на суму 60,84 млрд доларів.