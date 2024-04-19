Столтенберг розповів про роботу НАТО над посиленням ППО України: зосередилися на Patriot

Північноатлантичний союз (НАТО) працює над тим, щоб надіслати Україні більше систем протиповітряної оборони. Затримки з наданням такої допомоги шкодять зусиллям Києва протистояти російським атакам.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми зібрали дані про різні системи протиповітряної оборони, які є в НАТО, і зосередилися на системах Patriot. І ми працюємо з членами Альянсу над тим, щоб вони передислокували частину своїх систем в Україну", - сказав він журналістам у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії.
Столтенберг також зазначив, що НАТО працює над можливістю постачання в Україну більшої кількості батарей Patriot.
"Ведеться діалог з деякими конкретними країнами. Постачання Patriot є критично важливим, адже це найсучасніша оборонна система, на яку може розраховувати Альянс", - додав генсек.
Столтенберг сказав, що Україні можуть надати інші оборонні системи, зокрема зенітний ракетний комплекс NASAMS.
"Затримки з постачанням засобів протиповітряної оборони означають, що більше російських ракет влучатимуть у свої цілі в Україні. Затримки з постачанням боєприпасів означають, що Росія зможе просунутися далі вздовж лінії фронту", - додав він.
Генсек НАТО повідомив, що в п'ятницю, 19 квітня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, в якому, як очікується, віртуально візьме участь президент України Володимир Зеленський.
"Мене надихає відданість і рішучість союзників по НАТО стати на захист України", - сказав він, додавши, що є обнадійливі ознаки того, що Конгрес США може незабаром розблокувати пакет допомоги для України на суму 60,84 млрд доларів.
Потреба України в протиповітряній обороні загострилася після відновлення ударів РФ по об'єктах енергетики навесні поточного року. Агресор масштабно атакує об'єкти енергетики й інфраструктури балістичними ракетами, збивати які можуть лише дві системи ППО у світі - американський ЗРК Patriot та французько-італійський SAMP/T.
Президент Володимир Зеленський заявив, що для повного закриття неба України від російських дронів і ракет, потрібні 25 систем Patriot.
У четвер, 18 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з Єнсом Столтенбергом в Італії на полях саміту G7. Міністр подякував генсеку і союзникам по НАТО за підтримку України, зокрема щодо додаткових систем Patriot.
Днями Столтенберг заявив, що країн-члени Альянсу мають достатню кількість систем ППО, які можна надати Україні для захисту від російських атак.
Німеччина пообіцяла допомогти Україна з пошуком ППО. Берлін ухвалив рішення щодо передачі Україні додаткової системи Patriot. Також уряд країни перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів.
В даний момент Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї SAMP/T.
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