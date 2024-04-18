Кулеба зустрівся зі Столтенбергом: подякував за пропозицію створити фонд НАТО для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер, 18 квітня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Італії на полях саміту G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) українського міністра.

"Я привітав той факт, що для Комплексного пакета допомоги було зібрано 500 млн доларів. Також привітав амбітний 5-річний план генерального секретаря щодо підтримки України на суму 100 мільярдів доларів", - написав міністр.

Кулеба подякував Столтенбергу та союзникам по НАТО за підтримку України, зокрема щодо додаткових систем Patriot, а також закликав до швидких дій для захисту українців від російського повітряного терору.

Фонд НАТО для України

Нагадаємо, 2 квітня Bloomberg написало про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків союзників на суму 100 млрд доларів для допомоги Україні, який діятиме п'ять років.

Як уточнювало видання, таке рішення можуть ухвалити на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Своєю чергою сам Столтенберг, коментуючи чутки в ЗМІ, відмовився розкривати деталі та заявив лише про те, що Україні "потрібно більше грошей".

Водночас відповідне рішення вимагає консенсусу серед усіх членів НАТО. За словами голови Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Варшава підтримує відповідний план. Тим часом його німецька колега Анналена Бербок має скептичне ставлення до плану й також висловилась щодо "дублювання".

При цьому глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, реагуючи на ініціативу, сказав, що в рамках фонду слід враховувати національні внески.

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