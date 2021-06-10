Столтенберг обсудил с Зеленским предстоящий саммит НАТО

Предстоящий саммит НАТО обсудили президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг. Во время беседы затрагивалась тема безопасности в регионе и агрессивные действия России.
Об этом генсек НАТО сообщил в своем Twitter.
"Разговаривал с президентом Зеленским - нашего партнера в Украине. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России", - написал Столтенберг.
По его словам, в ходе беседы он подчеркнул неизменную политическую и практическую поддержку Украины, в том числе проводимым в стране реформам.
Напомним, ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) альянса в Европе Тод Уолтерс заявил о планах НАТО нарастить коммерческую и военную активность в Арктике.
Отметим, 9 июня кабинет министров утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Документ содержит основные принципы украинской политики в отношении Европейского союза, НАТО и Российской Федерации.
Как сообщало РБК-Украина, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.