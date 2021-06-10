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В НАТО намерены нарастить военную активность в Арктике на фоне агрессии России

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США, Четверг 10 июня 2021 01:35
В НАТО намерены нарастить военную активность в Арктике на фоне агрессии России Фото: в НАТО обеспокоены усилением военного присутствия РФ в Арктике (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Страны НАТО собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность в Арктике. Такое заявление сделал верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) альянса в Европе Тод Уолтерс.

Об этом шла речь во время онлайн-конференции Атлантического совета.

По его словам, в частности, американская сторона и НАТО намерены обезопасить навигацию для коммерческих судов в международных водах, правила которой нарушают Россия и Китай.

"Так как мы упомянули Арктику, наша цель - рассмотреть возможность увеличения там своей активности с коммерческой и военной точек зрения", - сказал генерал.

Как писало РБК-Украина, в конце марта посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявлял, что Россия осуществила необходимые меры, призванные "обеспечить безопасность" в Арктике из-за якобы усиления внимания стран-членов НАТО к данному региону.

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