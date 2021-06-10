В НАТО намерены нарастить военную активность в Арктике на фоне агрессии России

Страны НАТО собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность в Арктике . Такое заявление сделал верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) альянса в Европе Тод Уолтерс.

Об этом шла речь во время онлайн-конференции Атлантического совета .

По его словам, в частности, американская сторона и НАТО намерены обезопасить навигацию для коммерческих судов в международных водах, правила которой нарушают Россия и Китай.

"Так как мы упомянули Арктику, наша цель - рассмотреть возможность увеличения там своей активности с коммерческой и военной точек зрения", - сказал генерал.