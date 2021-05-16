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Усиление военного присутствия РФ в Арктике: США и Дания заявили об обеспокоенности

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Арктика, Воскресенье 16 мая 2021 22:41
Усиление военного присутствия РФ в Арктике: США и Дания заявили об обеспокоенности Фото: США и Дания обеспокоены усилением военного присутствия РФ в Арктике (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Юлия Струк

Соединенные Штаты Америки и Дания разделяют беспокойство по наращиванию российского военного присутствия в Арктике. Страны заявляют о важности защиты чувствительной критической инфраструктуры в регионе.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по случаю визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Данию.

"Соединенные Штаты и королевство Дания разделяют беспокойство об увеличении российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защиты чувствительной критической инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, США приветствовали недавнее решение Дании инвестировать 245 миллионов долларов в оборону Северной Атлантики и Арктики. В заявлении также подчеркивается взаимное обязательство поддерживать Арктику стабильной и безопасной.

"Соединенные Штаты рассматривают Арктический регион как свободный от конфликтов, где страны действуют ответственно и где экономическое развитие и инвестиции происходят стабильно и прозрачно, с уважением к окружающей среде и интересам и культуре коренных народов", - отметили в Госдепе.

Так, Блинкен посетит Данию 16-17 и 20 мая, где проведет переговоры с премьер-министром Метте Фредериксеном и главой МИД Еппе Кофодом.

Напомним, в апреле Россия проводила крупные учения в Арктике. Они проходили с участием ПВО, кораблей, а также атомных и дизельных подводных лодок.

Как писало РБК-Украина, в конце марта посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявлял, что Россия осуществила необходимые меры, призванные "обеспечить безопасность" в Арктике из-за якобы усиления внимания стран-членов НАТО к данному региону.

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