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Столтенберг обговорив із Зеленським майбутній саміт НАТО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Майбутній саміт НАТО обговорили президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Під час бесіди порушувалася тема безпеки в регіоні і агресивні дії Росії.

Про це генсек НАТО повідомив у своєму Twitter.

"Розмовляв з президентом Зеленським - нашого партнера в Україні. Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні і неприпустиме нарощування військової потужності Росії", - написав Столтенберг.

За його словами, в ході бесіди він підкреслив незмінну політичну і практичну підтримку України, в тому числі реформ, які йдуть в країні.

Нагадаємо, раніше верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОЗС) альянсу в Європі Тод Уолтерс заявив про плани НАТО наростити комерційну і військову активність в Арктиці.

Відзначимо, 9 червня кабінет міністрів затвердив Стратегію зовнішньої політики України. Документ містить основні принципи української політики щодо Європейського союзу, НАТО і Російської Федерації.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже має всі інструменти для потенційного приєднання до НАТО.

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Новини України Володимир ЗеленськийНАТОЄнс СтолтенбергСаміт