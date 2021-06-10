Столтенберг обговорив із Зеленським майбутній саміт НАТО

Майбутній саміт НАТО обговорили президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Під час бесіди порушувалася тема безпеки в регіоні і агресивні дії Росії.
Про це генсек НАТО повідомив у своєму Twitter.
"Розмовляв з президентом Зеленським - нашого партнера в Україні. Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні і неприпустиме нарощування військової потужності Росії", - написав Столтенберг.
За його словами, в ході бесіди він підкреслив незмінну політичну і практичну підтримку України, в тому числі реформ, які йдуть в країні.
Нагадаємо, раніше верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОЗС) альянсу в Європі Тод Уолтерс заявив про плани НАТО наростити комерційну і військову активність в Арктиці.
Відзначимо, 9 червня кабінет міністрів затвердив Стратегію зовнішньої політики України. Документ містить основні принципи української політики щодо Європейського союзу, НАТО і Російської Федерації.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже має всі інструменти для потенційного приєднання до НАТО.