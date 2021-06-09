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ЕС, НАТО и Россия: утверждена стратегия внешней политики Украины

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Киев, Среда 09 июня 2021 13:56
ЕС, НАТО и Россия: утверждена стратегия внешней политики Украины Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Документ содержит основные принципы украинской политики в отношении Европейского союза, НАТО и Российской Федерации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

В стратегии говорится, что Евросоюз является одним из главных субъектов мировой политики и ключевым партнером Украины в Европе. Поэтому полноправное членство Украины в ЕС является стратегической целью государства.

Кроме того, стратегическим курсом остается и вступление в НАТО. На пути к нему украинская сторона намерена использовать помощь альянса для противодействия агрессии со стороны Российской Федерации.

Также в документе говорится, что главной целью Украины на российском направлении в среднесрочной перспективе является прекращение вооруженного конфликта и возвращение оккупированных территорий.

Фото: Стратегия внешнеполитической деятельности Украины

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.

До этого президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом затронул вступление Украины в НАТО и поднял вопрос о подготовке плана с привязкой к конкретным датам.

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