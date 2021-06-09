"Уже обладает всем". Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО

В Администрации президента США считают, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО. США поддерживают Украину.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

По его словам, с момента создания плана действий по получению членства в НАТО был разработан ряд других инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина.

"Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран - членов НАТО. Считаю, что некоторые государства (Альянса, - ред) сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие", - отметил Блинкен.