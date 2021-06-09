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"Уже обладает всем". Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО

Новина українською →
США, Среда 09 июня 2021 04:11
"Уже обладает всем". Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Ken Cedeno-Pool/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В Администрации президента США считают, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО. США поддерживают Украину.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

По его словам, с момента создания плана действий по получению членства в НАТО был разработан ряд других инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина.

"Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран - членов НАТО. Считаю, что некоторые государства (Альянса, - ред) сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие", - отметил Блинкен.

Ранее президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом затронул вопрос вступления Украины в НАТО. Украинский президент выступил за создание четкого плана шагов для евроатлантической интеграции Украины.

Как писало РБК-Украина, заместитель генсека НАТО заявлял, что в Альянсе нет консенсуса в вопросе о предоставлении Украине Плана действий по членству.

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