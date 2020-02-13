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Столтенберг: НАТО продолжит поддерживать Украину

Новости » Политика     13.02.2020 - 14:56
Столтенберг: НАТО продолжит поддерживать Украину
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Члены НАТО выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины

Североатлантический Альянс продолжит оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что министры обороны стран-членов Альянса провели сегодня хороший разговор с главой украинского оборонного Министерства Андреем Загороднюком. По словам Столтенберга, обсуждали ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее.

"На завтраке, организованном Канадой, союзники выразили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. НАТО продолжает оказывать сильную политическую и практическую поддержку", - отметил глава НАТО.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина подала заявку на участие в Программе партнерства расширенных возможностей НАТО. По словам украинского министра, Украина уже соответствует необходимым критериям.

Также РБК-Украина сообщало, что в декабре в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО по оборонному сотрудничеству.

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Новости Украины НАТОЙенс Столтенберг
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